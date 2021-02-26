На Столичному шосе працівник автосалону угнав «Мерседес»

До скоєння злочину чоловік підготувався заздалегідь. Придбав номерні знаки на авто та дізнавався, де у закладі зберігають ключі від машин.

До поліції звернулися працівники автосалону, що знаходиться на вулиці Столичне шосе та повідомив про викрадення авто.

Правоохоронці з’ясували, що злочин скоїв співробітник закладу, якого нещодавно влаштували на роботу.

«Чоловік дізнався, де зберігався ключ від машини, та заздалегідь купив новий державний номерний знак. Коли інші колеги пішли з роботи, він заволодів автомобілем і втік на „Мерседесі“. Завдяки співпраці із поліцейськими Черкаської області та працівниками СТО, де фігурант зупинився відремонтувати магнітолу, чоловіка затримали. Зловмисником виявився неодноразово судимий 33-річний уродженець Черкащини», — коментує слідчий Голосіївського управління поліції Владислав Кузьменко.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Вікторія Гребінь, «Вечірній Київ»