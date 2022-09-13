За вбивство товариша ужгородця засуджено до 9 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Ужгородської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено до 9 років ув’язнення за умисне вбивство товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у ході конфлікту зі знайомим наніс останньому удар кухонним ножем у грудну клітку. Внаслідок цього чоловік помер на місці злочину – у своєму будинку в Ужгороді. Встановлено, що до цього чоловіки працювали разом, а причиною конфлікту між ними став борг потерпілого.

Зв’язок між отриманим пораненням і смертю чоловіка підтвердив і висновок судово-медичної експертизи. Попри це, ужгородець свою вину у скоєному не визнав, а сторона захисту наполягала на його виправданні.

Зауважимо, подія трапилася у серпні 2017 року. У жовтні 2018-го прокурор відстояв для чоловіка покарання у виді 9 років за ґратами, однак це рішення було оскаржене до суду апеляційної інстанції. Саме він постановив скасувати вирок і повернути провадження на новий судовий розгляд. Прокуратура притримувалася своєї позиції і надалі та, наполягаючи на невідворотності покарання при наявності достатніх доказів, довела вину особи. До вступу вироку в законну силу громадянин перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури