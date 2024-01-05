на одещині поліцейські викрили озброєну банду розбійників

Зловмисники скоїли розбійний напад на підприємця, планували викрасти з його оселі чималу суму коштів та подальшу злочинну діяльність на території регіону і за його межами. П’ятьом фігурантам повідомили підозри, вони заходяться під вартою. Їм може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Як встановили детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, організував банду житель Одеси. Певний час він підшукував осіб, які б могли стати її учасниками. Після тісного спілкування зі своїм колом знайомих, обрав чотирьох громадян – жителів Сумської та Одеської областей, серед яких були й особи з кримінальним досвідом.

У травні минулого року вони дізналися, що у місцевого підприємця є чимала сума грошей, вирішили їх відібрати та спланували на нього розбійний напад. Інформацію стосовно жертви та наявності у неї значних заощаджень надав один з учасників банди. Ретельно продумали план злочину та шляхи відходу, вивчили розпорядок дня потерпілого та членів його родини, розподілили ролі та визначилися з датою нападу.

Потерпілий час від часу підзаробляв приватними перевезеннями, тому, відповідно до розробленого плану, двоє фігурантів попросили його відвезти їх в одне із сусідніх сіл. По дорозі вони напали на нього, використовуючи кастет-ніж, побили й відібрали сумку з телефоном, документами та грошима – трохи більше ніж 5000 гривень.

За планом правопорушників, надалі вони мали намір викрасти гроші з оселі потерпілого. Поки чоловік перебував у безпорадному стані під наглядом одного з учасників банди, двоє його спільників повинні були їхати до домоволодіння жертви, тимчасом інші – вивезти речі усіх зловмисників з однієї орендованої квартири в іншу. Після цих злочинів вони планували свою подальшу кримінальну діяльність не лише в Одеській області, але й в інших регіонах.

Проте цим планам завадили поліцейські. «По гарячих слідах» поліцейські затримали нападників, а згодом, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, і решту учасників.

В ході проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у правопорушників майно потерпілого, зброю, набої, гранати та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а суд взяв їх під варту без права внесення застави.

Залежно від участі в злочинній діяльності, дії підозрюваних кваліфіковані:

– ст. 257 (бандитизм),

– ч. 4 ст. 187 (розбій),

– ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185 (готування до крадіжки),

– ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Організатору та чотирьом учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Заходи з викриття та затримання проводилися за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини