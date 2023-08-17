На Одещині правоохоронець за кермом збив на смерть пенсіонерку

Разом з чоловіком у салоні перебувала його дружина, яка теж працює у поліції.

У місті Білгород-Дністровській Одеської області правоохоронець, який був за кермом своєї машини, смертельно травмував літню жінку.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася 16 серпня вранці.

“Попередньо встановлено, що правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції”, – розповіли в управлінні.

Зазначається, що 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Наразі за фактом ДТП за участю працівників Білгород-Дністровського районного відділу поліції розпочато службове розслідування. Самого водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Водночас на час проведення службового розслідування правоохоронця та його дружину відсторонено від виконання службових обов’язків.

Детективами територіального управління ДБР розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. // УНІАН