на одещині правоохоронці затримали торговця зброєю

Зловмисника задокументували на збуті автомата Калашникова, гранат, детонаторів, пластиду та тротилу, які були підпільно вивезені у 2022 році з Харківщини. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Викрили правопорушника слідчі та оперативники Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські затримали зловмисника відразу після того, як він на вулиці Космонавтів продав малознайомому містянину 10 корпусів ручних осколкових гранат різного типу, 9 запалів з маркуванням і без, два електродетонатори, автомат Калашникова з магазинами та більше кілограма тротилу й пластиду.

Слідчі разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області вилучили на місці події небезпечні предмети, які, за попередніми висновками, у конструктивному поєднанні належать до категорії бойових припасів, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Також правоохоронці вилучили у фігуранта 35 тисяч гривень, які він отримав від покупця, та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність.

За інформацією правоохоронців, заборонений арсенал у 2022 році був нелегально привезений до Одеси з Харківщини.

Усе вилучене поліцейські скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, слідчі повідомили правопорушнику про підозру у придбанні, зберіганні, носінні, збуті бойових припасів, вогнепальної зброї та вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Марина Самокиш.

Заходи проводились за оперативним супроводом співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Одеське районне управління поліції № 1