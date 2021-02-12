Россиянин почти год насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Девочка молчала из боязни расстроить мать

Мужчина, на протяжении почти целого года насиловавший несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, задержан в Подмосковье. Девочка молчала из-за страха расстроить мать, а негодяй этим пользовался.

Как стало известно «МК» кошмар в жизни 11-летней Ксюши (все имена изменены) начался еще в марте прошлого года. До появления в их доме 63-летнего Юрия, девочка проживала вдвоем с мамой, 43-летней Еленой. Около семи лет назад женщина познакомилась с будущим сожителем, между парой завязались отношения и вскоре он переехал к возлюбленной. По словам знакомых, никто не замечал, чтобы Юрий как-то обижал малышку и на первый взгляд отношения в семье были хорошие. Летом ездили в отпуск, в выходные гуляли вместе. Три года назад, правда, был неприятный случай, когда мать Ксюши попала в поле зрения стражей правопорядка. В ходе распития алкогольных напитков, женщина зачем-то решила угостить спиртным родное дитя. За совсем не «родительское» поведение ее поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Елена вину свою осознала и впредь подобного не допускала.

Весь ужас вскрылся 10 февраля, когда Ксюша наконец-то призналась матери, что вот уже на протяжении почти года Юрий насиловал ее и совершал развратные действия. Девочка молчала, так как не хотела, чтобы мама ругалась с сожителем. Малышка боялась, что если все станет известно, мать расстанется с избранником и будет страдать.

После рассказа дочери Елена тут же побежала в полицию. Педофила задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено дело по статьям УК «Изнасилование лица, не достигшего 14 лет» и «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет».