На Одещині суд через 7 років виправдав колишню слідчу поліції

Суд виправдав від звинувачень у шахрайстві жінку, яка працювала слідчою Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області.

Про це повідомляє « Судовий репортер » з посиланням на вирок від 9 серпня.

У 2015 році поліція розслідувала справу про наїзд на пішохода. Слідча поліції начебто обманула водія, що йому загрожує притягнення до кримінальної відповідальності, і отримала в нього 11 тисяч гривень за те, щоб цього не сталося.

У суді чоловік розповів, слідча нібито на папірці написала «500доларів США». Він відповів, що такихгрошей не має на що почув, що слідство буде продовжено. Пізніше він приніс 2-3 тисячі грн для проведення експертизи, але слідча сказала,що експертне візьме від нього гроші і необхідно передати через неї. При другій зустрічі поліцейська гроші не вимагала, а лише повідомляла про необхідність закінчити кримінальне провадження скоріше, оскільки прокурор міста на лікарняному і начебто натякала, що гроші підуть не їй, а іншій особі. Свідок хотів піти ло адвоката, але не мав чим платити і, зрештою, вирішив звернутися до прокуратури та внутрішньої безпеки поліції із заявою про незаконні дії слідчої. У вересні 2015-го він передав поліцейській мічені купюри частинами: 2 і 9 тисяч гривень із перервою в декілька днів. Другий раз кошти передавав у присутності також свого батька, з яким разом зайшов у кабінет. Слідча ще запитала: «Ви же не бажаєте мене підставити?» та взяла гроші. Після цього її затримали на місці.

У суді слідча говорила, що винагороду за закриття справи вона не вимагала і не отримувала. Незабаром після її затримання провадження дійсно закрили.

У підсумку суд колишню співробітницю поліції виправдав і більшість доказів визнав недопустимими через процедурні порушення.

Зокрема, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД стороні захисту взагалі не відкривалися: ні після завершення досудового розслідування, ні під час судового розгляду. Ці ухвали не досліджувалися в засіданні суду та не долучалися прокурором. Відтак суд вважає, що негласні слідчі дії проводилися без необхідного дозволу.

З’ясувалося, що не отримувалась ухвала суду і на обшук чи огляд кабінету слідчої. У протоколі огляду написано, що заперечень з боку підозрюваної не було, але суд вважає, що це не свідчить про її добровільну згоду на проведення такої слідчої дії та не є гарантією забезпечення права на захист. При цьому огляд службових приміщень проводився без дозволу керівництва Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області. Після огляду приміщень за ухвалою суду, щоб легалізувати свої дії, правоохоронці також не зверталися.

Крім того, відповідно до протоколу огляду місця події, ця слідча дія проведена за відсутності захисника і без роз’яснення підозрюваній її процесуальних прав. Це підтверджується також відеозаписом.

Суд дійшов висновку, матеріали справи не містять належних та допустимих доказів вимагання слідчою грошей від водія і його батька за закриття кримінального провадження. Навпаки, це спростовується рішенням про закриття провадження і показаннями свідка — іншого слідчого поліції, який говорив, що саме він розслідував ДТП, а обвинувачена тільки допомагала складати протокол і не спеціалізувалась на таких справах. При ньому колега лише роз’яснювала водію ситуацію і нічого не вимагала.

Інші докази, на думку суду, недостатні для доведення провини.