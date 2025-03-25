На Одещині судитимуть правоохоронця, який заробляв на переправленні ухилянтів до невизнаного Придністров’я
Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який намагався налагодити незаконний бізнес з переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Фігурант шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував їм нелегальний виїзд до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість такої «послуги» становила 7 тис. доларів США.
Правоохоронець обіцяв особисто провести ухилянтів уночі до визначеного місця на кордоні та показати, як самостійно перейти його поза контролем служб. Він стверджував, що вже неодноразово організовував такі переправлення.
У січні 2025 року ДБР затримало зловмисника під час отримання повної суми — 7 тис. доларів США — за обіцяну допомогу.
Правоохоронця обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.