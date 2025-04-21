На Одещині зловмисники видали себе за військовослужбовців ТЦК та незаконно позбавили волі чоловіка

Фігуранти – члени громадського формування, які побили та заштовхали місцевого мешканця в салон свого авто, вимагаючи надати документи. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент трапився на автодорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям.

Потерпілий встиг повідомити про подію на спецію 102. Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановили місцезнаходження заявника.

Правоохоронці з’ясували, що спільники не мають жодного відношення до служби в ТЦК та СП, натомість є членами однієї з місцевих громадських організацій, яка не наділена владними повноваженнями для здійснення мобілізаційних заходів.

Поліцейські вилучили у фігурантів автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства. Зловмисниками виявились мешканці Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років.

Як повідомила заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Ірина Яблонська, наразі правопорушникам повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України), а також у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому (ч. 2 ст. 146 ККУ). Відповідно до санкцій статей, фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Чорноморська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2