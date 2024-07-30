На Одещини 26-річний киянин отримав 10 років ув’язнення за оборудки з психотропними речовинами

Чоловік в орендованій у місті Южне квартирі виготовляв PVP для збуту та власного вживання.

Нагадаємо: у березні поточного року протиправну діяльність молодика припинили та задокументували співробітники відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2.

Поліцейські встановили, що в пошуках легкого заробітку житель Києва переїхав до міста Южне, де орендував для злочинної діяльності квартиру. Через мережу інтернет він замовляв все необхідне для виготовлення психотропних речовин, фасував їх та доставляв у визначені місця замовникам.

В ході обшуку за місцем тимчасового мешкання зловмисника слідчі виявили та вилучили хімічне обладнання, прекурсори, пакувальний матеріал, а також 43 грами забороненої в обігу особливо небезпечної психотропної речовини – PVP, виготовленої для збуту, і 11 грамів тієї ж речовини, яку молодик зберігав для власного вживання, без мети збуту. Походження та вагу вилученого підтверджено експертними висновками.

Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 317 (організація місця для незаконного виробництва психотропних речовин з корисливих мотивів);

– ч. 3 ст. 313 (придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин);

– ч. 1 ст. 311 (незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виробництва психотропних речовин);

– ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, з метою збуту);

– ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво та зберігання психотропної речовини у великих розмірах, без мети збуту).

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який розглянувши матеріали провадження та дослідивши надані поліцейськими докази, визнав підсудного винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 2