На одесском рынке «7-й километр» бандиты похитили более 10 млн. гривен

На территории известного промтоварного рынка «7-й километр» совершено разбойное нападение.

По словам очевидцев, в полдень группа неизвестных в балаклавах на автомобильной стоянке рынка напала на нескольких человек. Открыв стрельбу и применив газовые баллончики, нападавшие отобрали у жертв сумки с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

Эту информацию подтвердили в полиции, уточнив: «В результате нападения двое пострадавших 34 и 58 лет получили ожоги глаз, травмы головы и лица, врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение».

С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств разбойного нападения и причастных к нему злоумышленников.

Полиция ввела в действие оперативный план «Перехват». По данному факту следователи начали производство по статье «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

В полиции не уточняют денежную сумму, которой завладели злоумышленники. По неподтвержденным данным, она колеблется — от 12 до 14 миллионов гривен. В числе потерпевших — коммерсант из города Черноморска (Одесская область). // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)