На офіційний сайт України здійснено кібератаку

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України (ukraine.ua) піддався кібератаці. В результаті він протягом декількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

Повідомляється, що станом на другу половину дня доступ до сайту відновлено.

«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сайт ukraine.ua був запущений 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Інформація на ньому представлена сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, в середині січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти низки міністерств і портал електронних послуг «Дія».