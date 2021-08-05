На Олевщині викрили крадія мотоцикла, який заковав його на своєму подвір’ї

Щоб приховати свою причетність до угону транспортного засобу, 41-річний містянин… закопав двоколісник на власному обійсті. Поліцейські вилучили мотоцикл та нині з’ясовують всі обставини.

3 серпня до відділення поліції №2 (м. Олевськ) Коростенського РУП звернувся місцевий житель із повідомленням про викрадення його мотоцикла «Lonkin 250». Чоловік розповів, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї його будинку, звідки вночі й зник.

Під час першочергових заходів поліцейські запідозрили у вчиненні правопорушення місцевого жителя, який раніше вже був засуджений за майнові злочини. Під час огляду за місцем проживання 41-річного чоловіка правоохоронці й виявили викрадене. Щоправда, щоб його вилучити, довелося спочатку відкопати транспортний засіб.

— Чесно говорячи, ми вперше стикнулися з таким дивним та трудомістким способом приховування викраденого, — коментує начальник відділення поліції №2 Ігор Григоришин. – Попередньо, яму глибиною близько 2 м чоловік викопав тієї ж ночі. А от чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалось.

Відтак нині триває встановлення всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої – ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Законодавством такі протиправні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Водночас поліцейські закликають власників двоколісних транспортних засобів відповідально ставитися до збереження майна. Для цього варто подбати і про його реєстрацію, і про надійну стоянку чи приміщення для мототранспорту та використовувати протиугонні засоби.

Відділ комунікації поліції Житомирської області