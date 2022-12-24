на первомайщині правоохоронці арештували чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

За скоєний злочин 35-річному зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

20 грудня вранці до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки одного із сіл району про те, що в її будинку лежить тіло товариша її сина.

Судово-медичний експерт, оглянувши потерпілого, виявили на тілі ножові поранення та констатували його смерть.

У ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері 33-річний потерпілий прийшов до 35-річного знайомого, де в подальшому вони спільно розпивали спиртні напої. Під час застілля між гостем та господарем виникла сварка. В ході конфлікту зловмисник наніс множинні ножові удари товаришу. Від отриманих тілесних ушкоджень молодик помер на місці.

З місця події власник будинку втік, однак через дві доби сам прийшов до райвідділу поліції.

Нині слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєний злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідство триває.

Первомайського районного відділу поліції