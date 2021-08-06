₴90 тис. «відкату» за укладення договорів підряду – на Сумщині судитимуть посадовця міськради

Сумською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління Середино-Будської міської ради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав у представника фірми 90 тис грн за укладення договорів підряду на виконання ремонтних робіт у закладах освіти, які перебувають на балансі зазначеної міської ради. Правоохоронці затримали начальника управління безпосередньо після одержання хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Слідчого управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Сумській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури