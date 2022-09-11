Передавав дані про місця дислокації ЗСУ – до 8 років ув’язнення засуджено мешканця Слов’янська

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Слов’янським міськрайонним судом ухвалено вирок громадянину України за поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Прокуроами у суді доведено, що у травні 2022 року мешканець м. Слов’янська, використовуючи власний акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі, передавав представнику не передбачених законом збройних формувань РФ інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Засуджений відправляв ворогу дані про розташування військової техніки та особового складу, блокпостів та маршрути пересування українських захисників на території Краматорського району Донеччини.

Досудове розслідування здійснювалось СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора