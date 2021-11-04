На Полтавщині чоловік до смерті побив батька і спалив матір

Спершу зловмисник намагався довести свою непричетність.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України.

Заарештованим виявився мешканець Кобеляцького району: спочатку він повідомив правоохоронцям, що раптово знайшов мертвими батька та матір. Під час слідчих дій з’ясувалося, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив їх.

Батько помер від отриманих травм, а матір підозрюваний облив горючою речовиною і підпалив.

Щодо чоловіка ведуться оперативно-слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. // Діло