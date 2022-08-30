До довічного ув’язнення засуджено жителя Житомирщини за вбивство сина господаря, який його прихистив

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, крадіжці з проникненням до сховища та викраденні вогнепальної зброї і бойових припасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 185 та ч. 1 ст. 262 та КК України). Йому призначено покарання у виді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що особливо тяжкі злочини декілька років тому скоїв житель Коростенського (раніше Малинський) району вже на шостий день після свого умовно-дострокового звільнення за попереднє вбивство.

Кримінальна історія розпочалася з позитиву: обвинувачений, не маючи місця, куди повернутися після відбування покарання, звернувся до знайомого, який прихистив його у своєму домоволодінні на умовах допомоги по господарству.

Однак зловмисник насправді мав зовсім інші плани. Так, вдень самовільно зайшов до будинку, викрав із шафи гроші, зламав замок у сейфі, викрав мисливський нарізний карабін, набої до нього та ще й одну тис. доларів США. Побачивши у дворі сина господаря, через вікно вистрілив у нього із щойно викраденої зброї, та, спакувавши речі, сів у припаркований на подвір’ї автомобіль, намагаючись втекти з місця злочину. Проте відразу був затриманий родичами потерпілого.

За висновками комплексної судово-медичної та судово-балістичної експертиз, смерть сина господаря настала від вогнепального поранення у голову.

Обвинувачений заподіяв потерпілому матеріальних збитків на загальну суму майже 200 тис грн.

З дня затримання і до набуття вироком законної сили засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури