На Полтавщині група іноземців викрала місцевого підприємця

Злочин стався напередодні новорічної ночі. Поліції Полтавщини повідомили, що 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв’язок.

Оперативники провели ряд першочергових заходів та встановили, що автомобіль безвісти зниклого потерпілого знаходиться в одному із міст Київської області.

За встановленою інформацією, група осіб з кавказького регіону заздалегідь спланували та підготувались до вчинення жорстокого злочину: придбали надувний човен , трос, гантелі тощо. Викравши чоловіка вони вимагали грошові кошти. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро, що в місті Києві.

Проведеними невідкладними слідчими діями поліцейські встановили місце знаходження потерпілого і звільнили його. Крім цього було вилучено ряд речових доказів, серед яких і транспортний засіб, на якому пересувались зловмисники.

Негідників затримано. Наразі їх дії кваліфікують за статтями 115 (Умисне вбивство), 189 (Вимагання), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, в складі організованої злочинної групи. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи, а також замовники злочину. // Діло