На Полтавщині поліцейські попередили ️замах на вбивство

Працівниками управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області, спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у вказаному регіоні та колегами-слідчими у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом замаху на вбивство місцевого жителя, проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, за результатами яких — вилучено зброю, боєприпаси, спеціальне спорядження, сім-картки злочинців та навіть систему погашення сигналу️.

️Досудове розслідування триває.

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