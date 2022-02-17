Украинцев предупредили о фейке о якобы списании с карт средств на ВСУ, если Россия нападет

Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейк о причине DDoS-кибератаке на банки и государственные сайты Украины . Утверждалось, что это якобы было «тестирование» по списанию денег со счетов украинцев на нужды Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций.

Как отметили в Центре, информацию о том, что DDoS-атаки на сайты банков Украины — это якобы «тестирование» правительством страны ограничения объема денежных средств на счетах украинцев для последующей передачи их военным. Отмечается, что эту дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени «Национального корпуса».

«Национальный Корпус» сообщил, что вышеупомянутый аккаунт фейковый», — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что никто не собирается забирать деньги с банковских счетов украинцев и передавать их Вооруженным силам Украины «Все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. А законом подобный механизм «заимствования» не предусмотрен», — уточнили в ведомстве.