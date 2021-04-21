На Полтавщині судитимуть чоловіка, який жорстоко поводився з твариною

До Лубенського районного відділу поліції Полтавщини на початку листопада 2020 року надійшло повідомлення від волонтерів, що житель одного з багатоповерхових будинків міста Лубни систематично знущається з тварини. Поліція правопорушника встановила. Матеріали з обвинувальним актом направлені до суду.

Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, поліцейські одразу розпочали розслідування інциденту.

«У ході проведення дізнання з’ясувалось, що до кримінального проступку причетний 31-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Також встановлено, що фігурант у своїй квартирі утримував кошеня, над яким систематично знущався. Він обмотував мотузкою шию тварини та підвішував її з вікна свого помешкання. Унаслідок жорстокого поводження кішка зазнала численних тілесних ушкоджень, серед яких і втрата зору на одне око. Наразі тварину передано на утримання волонтерам, де про неї добре піклуються», — повідомив начальник Лубенського відділу поліції Полтавщини Дмитро Майборода.

За даним фактом проводилось дізнання за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали досудового розслідування скеровані до суду з обвинувальним актом відносно фігуранта. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Лубенського районного відділу поліції)