На Полтавщині виявили браконьєрів з незаконним уловом риби майже на ₴2 млн.

На березі Кам’янського водосховища поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району, 5-го травня, близько 04:40, працівники сектору поліцейської діяльності на воді міста Кременчук спільно з працівниками Державної екологічної інспекції виявили автомобіль «ВАЗ», в салоні якого перебував водій, 1976 року народження, та пасажир, 1985 року народження. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у транспортному засобі свіжовиловлену рибу, риболовецькі сітки та гумовий човен. Для документування кримінального правопорушення на місце події була викликана слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції.

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив: «Слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що двоє чоловіків, за допомогою сіток, загальною довжиною близько 300 метрів, виловили 180 кілограм риби. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає близько 2 мільйонів гривень».

Дізнавачами поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми — до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, На Полтавщині з початку квітня браконьєри на воді завдали збитків державі на понад 4 мільйони гривень: поліція розслідує понад 60 кримінальних проваджень.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією сектору поліцейської діяльності на воді

міста Кременчук)