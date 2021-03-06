На Полтавщині затримали злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на помешкання громадян

Злочинна група, що складалася із п’яти чоловіків, у нічний час здійснювала розбійні напади на оселі громадян, катувала людей та забирала гроші та інше цінне майно. Наразі всі п’ятеро затримані поліцією Полтавщини.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавської області, повідомив:

«За допомогою до нас 28 лютого звернулася сім’я місцевих фермерів, котрі проживають у одному із сіл Карлівської громади. Зокрема, 48-річний чоловік та його 47-річна дружина заявили, що близько третьої години ночі до їх приватного житлового будинку, шляхом вибивання вікна, вдерлася група невідомих чоловіків у балаклавах із прорізами для очей. Вони побили господарів, зв’язали скотчем та почали завдавати удари, в тому числі із застосуванням дерев’яної бити. Під час катування нападники вимагали грошові кошти та цінності. А коли заволоділи чималою сумою грошей — втекли.

За даним фактом слідчим поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нами були вжиті вичерпні заходи щодо розкриття цього зухвалого та жорстокого нападу на людей. І вже за кілька днів оперативники карного розшуку області, Полтавського райуправління та відділу поліції №3 (Карлівка), спільно із працівниками інших оперативних служб ГУНП та слідства, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури й Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури, вийшли на слід злочинної групи. А 5-го березня, із залученням поліцейських батальйону поліції особливого призначення, злочинна група у складі п’яти осіб затримана. Нападникам виповнилося 20, 22, 27, 28 та 52 роки. Усі вони місцеві мешканці з різних сіл Карлівщини».

Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Слід зазначити, що затримана група може бути причетна до ряду скоєння аналогічних злочинів на території Полтавської області. Наразі ми це перевіряємо. Слідчі дії тривають

Довідково: У разі доведення судом вини затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавської області