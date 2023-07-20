На Полтавщині браконьєр завдав шкоди державі на суму понад ₴520 тисяч

На Полтавщині 20-го липня, близько 05:20, працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час профілактичного рейду по річці Дніпро, Кам’янського водосховища, виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Під час профілактичного рейду річкою Дніпро в Кременчуцькому водосховищі, неподалік села Стара Білецківка, працівники водної поліції виявили чоловіка, 1978 року народження, який за допомогою двох риболовних сіток та гумового човна виловив понад 30 кілограмів риби.

Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, зазначив:

«Для документування злочинної діяльності на місце події викликано слідчо-оперативну групу відділу №2 Кременчуцького райуправління поліції. З місця події вилучено човен, сітки та рибу. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 520 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України».

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією СПД Кременчуцького райуправління поліції)