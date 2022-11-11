На Полтавщині директорку агенції викрили у привласненні гуманітарного вантажу

Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави обласного управління поліції та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, задокументовано факт привласнення гуманітарної допомоги, наданої волонтерами іноземної фундації.

Як повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, директорку однієї з агенцій Полтавщини підозрюють у приховуванні від уповноважених осіб Полтавської обласної військової адміністрації факту отримання від волонтерів гуманітарного вантажу для вимушених переселенців з Сумської та Харківської областей. Вартість привласненої гуманітарної допомоги складає понад 200 тисяч гривень.

Полковник поліції зауважив: «Аби приховати протиправні дії з майном, жінка підробила акти видачі гуманітарної допомоги. Серед товарів, прихованих від обліку: медичне обладнання, продукти, харчування та одяг для дітей, взуття, постільна білизна, засоби гігієни, електронні засоби для вимірювання тиску тощо.

Фігурантці повідомлено про підозру у привласненні ввіреного майна, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у підробленні офіційного документа та його використанні. До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу».

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 4 статті 191 та частина 1, 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції та

відділу захисту інтересів суспільства і держави)