на полтавщині поліція встановлює обставини підпалу легкового автомобіля

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 27 жовтня близько 03:50 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про підпал його автомобіля невідомими особами. Поліція розпочала кримінальне провадження.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що відбулося загоряння автомобіля Hyundai Tucson, який перебував на одній із вулиць міста Кобеляк. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)