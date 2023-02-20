На Полтавщині поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві

Слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, обґрунтовано підозрюють 53-річного мешканця Лубенського району в убивстві свого знайомого. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії.

До відділення №1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції 16 лютого, близько 12:40, надійшло повідомлення від мешканки міста Пирятин, 1987 року народження, про зникнення її 54-річного чоловіка. Отримавши повідомлення про зникнення людини, поліція негайно розпочала пошукову операцію, спрямовану на встановлення місцезнаходження чоловіка.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, оперативники Лубенського райвідділу поліції розшукали поблизу села Могилівщина Пирятинської тергромади транспортний засіб, на якому ймовірно пересувався безвісти зниклий чоловік. Невдовзі, під час подальшого відпрацювання території району, у лісосмузі, поблизу села Вишневе, поліцейські виявили зниклого чоловіка без ознак життя зі слідами вогнепального поранення. За результати проведення першочергових оперативних та слідчих заходів, нам вдалося «гарячим слідом» встановити особу, причетну до вчинення даного злочину. Ним виявися 53-річний місцевий мешканець. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Обставини та мотиви злочину встановлює слідство. У разі доведення вини судом затриманому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)