На Полтавщині потяг смертельно травмував чоловіка

За попередньою інформацією слідства, чоловік рухався по залізничним коліям поблизу станції «Гребінка» та потрапив під пасажирський потяг. Унаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Повідомлення про травмування на залізничній станції у місті Гребінка Лубенського району надійшло до поліції 1 вересня близько 21:10.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 1948 року народження. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчими поліції Гребінківщини, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського рай відділу поліції)