На Полтавщині шахраї ошукали громадян на темі «соціальних виплат»

До поліції Полтавщини за допомогою звернулися мешканці Лубенської та Кременчуцької громади, яких ошукали шахраї в мережі Інтернет під приводом фінансової допомоги. Поліція проводить слідчі дії та закликає громадян не переходити за сумнівними гіперпосиланнями і нікому не повідомляти конфіденційну інформацію.

Слідчим підрозділом поліції Полтавщини розслідується ряд кримінальних проваджень, внесених за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Як з’ясували слідчі, шахраї створюють сторінки-клони офіційних сторінок, де пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані та номери банківських карток для отримання начебто соціальних виплат.

Приміром, житель Лубенської громади став жертвою аферистів у одному із мобільних месенджерів. Попередньо відомо, що чоловік перейшов за посиланням, яке йому надала невідома особа. У результаті чого із банківського рахунку потерпілого зникли кошти в сумі близько 5 тисяч гривень.

Крім цього, на шахраїв у соцмережі «Фейсбук» натрапив ще один житель Кременчуцького району. Чоловік побачив оголошення про виплату грошової допомоги, перейшов за посиланням, після чого з його картки було списано 5 тисяч гривень.

За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення злочинців та притягнення їх до юридичної відповідальності.

Шановні громадяни!

Щоб не потрапити на «гачок» шахраїв, поліція РЕКОМЕНДУЄ:

– користуватися інформацією лише з офіційних джерел;

– ні в якому разі не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім особам;

– зважайте на те, що офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви наявна синя позначка.

– отримавши фішинг-посилання, ні в якому разі не переходити за ним і не вводити реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;

– перевіряйте сайт на фішинг шляхом уточнення протоколу (Довідково: Надійні сайти захищені протоколом https, а не http. Адресний рядок має містити символ замка, після натискання на який з’являється інформація про підтверджений сертифікат безпеки);

– якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.

Якщо ж ви стали жертвою Інтернет-шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102. Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень чи посилання на сайт тощо.

Урахуйте ці рекомендації, бережіть себе й свої заощадження!

Рекомендуються аудіопорадники поліції Полтавщини, які можна знайти за посиланнями: «Як уникнути обману в Інтернеті»

Перевіряйте фальшиві вебсайти на сервісі Департаменту кіберполіції Національної поліції України STOP FRAUD або у Чорному переліку сайтів-шахраїв.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області