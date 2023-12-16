На Полтавщині в ямі зі сміттям виявили тіло вбитої жінки

Тіло жінки зі слідами насильницької смерті виявили 15 грудня в лісосмузі, у селі Максимівка Кременчуцького району. Місцеві жителі побачили загиблу в ямі зі сміттям та повідомили про це до поліції. Цього ж дня, через кілька годин наполегливої роботи, правоохоронці затримали особу, імовірно причетну до особливо тяжкого злочину. Про це повідомив заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

Полковник поліції наголосив, що зловмисник намагався переховуватися від правоохоронців. Утім під час реалізації невідкладних оперативно-слідчих заходів, із залученням криміналістичної лабораторії, місцевим поліцейським та оперативникам Кременчуцького райуправління поліції вдалося вийти на «слід» фігуранта.

За інформацією керівника відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції Владислава Шаптали, загиблою є 51-річна місцева мешканка. У причетності до її умисного вбивства правоохоронці обґрунтовано підозрюють 43-річного мешканця Кременчука. Попередньо відомо, що чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження за місцем проживання та через деякий час вивіз її до лісосмуги.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також слідчі спрямували на експертне дослідження вилучені з місця події речові докази.

Сергій Рекун прокоментував: «Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу».

Слідчим підрозділом відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького

райуправління поліції)