На Полтавщині викрито злочинну групу, яка заробляла аферами із продажу автомобілів

Зловмисники розміщували оголошення про продаж авто на Інтернет-платформі, брали завдаток, а потім зникали. Серед постраждалих від дій зловмисників – волонтери і військовослужбовці. Встановили та припинили злочинну діяльність фігурантів працівники ДВБ НПУ спільно із слідчими поліції Полтавщини.

Тривалий час на території Полтавської області діяла група шахраїв, яка продавала неіснуючі машини. Організатором злочинної схеми виявився раніше судимий за майнові злочини 24-річний мешканець Кременчука. До своєї діяльності він залучив трьох чоловіків віком від 20-ти до 25-ти років. Змовники розміщували в мережі Інтернет оголошення про продаж автомобіля та обіцяли потенційним покупцям «притримати» його в обмін на завдаток. Після отримання грошей відразу блокували подальший зв’язок із ошуканими клієнтами.

Відомо, що аферисти неодноразово брали аванс із військовослужбовців та волонтерів, які шукали транспортні засоби для потреб армії на передовій.

Поліцейські встановили, що у період з березня по листопад 2022 року, аферисти ошукали 13 громадян.

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Полтавщини, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили велику кількість сім-карток різних операторів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, мікрофони, флеш накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, вогнепальну зброю.

Наразі організатору і його трьом спільникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім цього, лідеру злочинної групи також вручено підозру за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство з метою встановлення та притягнення до відповідальності інших посібників аферистів. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України