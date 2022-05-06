Правоохоронці затримали підозрюваних у торгівлі гуманітарною допомогою

Вилучена військова амуніція буде передана ЗСУ.

43-річного жителя Львова та 34-річного киянина викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти торгівлі зловмисниками гуманітарною допомогою. Один із них є президентом інвестиційної компанії, інший – головним редактором інформаційного видання. Цю допомогу небайдужі громадяни України та іноземці безоплатно передавали їм для бійців, які зі зброєю в руках захищають нас від російських окупантів, а також для осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

5 травня правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації ними захисних касок та бронежилетів загальною вартістю 550 тисяч гривень.

Були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання та в автомобілях затриманих, під час яких правоохоронці виявили та вилучили ноутбук, мобільні телефони, значну суму коштів у різних валютах, а також інші речові докази.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Національна поліція України