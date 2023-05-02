На Полтавщині завершено розслідування щодо учасників злочинної організації кримінального «авторитета»

У причетності до злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків та зброї підозрюють мешканців Горішніх Плавнів.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, керував злочинною організацією та «спонсорував» нелегальний бізнес 41-річний кримінальний авторитет. Користуючись статусом «смотрящего», він контролював незаконний збут психотропів, виготовлення та збут вогнепальної зброї, розподіл кримінальних доходів між учасниками злочинного угруповання, наповнення «общака» та відправлення передач у колонію.

Генерал поліції додав:

«У створенні та участі в злочинній організації слідчі Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, обґрунтовано підозрюють 7 мешканців Горішніх Плавнів, віком від 39 до 43 років. Також, в процесі досудового розслідування, встановлено причетність до злочинів кримінального угруповання ще двох осіб. Усім фігурантам обрані запобіжні заходи: сімох – суд узяв під варту, двоє перебувають під домашнім арештом».



Нагадаємо, учасників злочинної організації викрили у січні 2023 року працівники Слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками регіонального Управління СБУ, оперативниками Управління стратегічних розслідувань Полтавської області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення.

Правоохоронці з’ясували, що кримінальні кошти від незаконного обігу психотропних речовин «смотрящий» спрямовував на «розвиток» наркобізнесу, оплату злочинної діяльності учасників групи, придбання автомобіля, відправлення передач для засуджених, формування кримінального «общака», а також на підтримання злочинного авторитету.

Слідчі Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, завершили розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 255 (участь у злочинній організації);

частиною 1 статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією, створеною з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією)

частиною 1 статті 255-1 (встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у КК України);

частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 307 (Незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропної речовини та її незаконний збут, вчинених злочинною організацією);

частиною 2 статті 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

частиною 1 статті 263 (Незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб);

частиною 1 статті 209 (у здійсненні фінансової операції, вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів);

частиною 2 статті 263-1 (Незаконна переробка вогнепальної зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Організатору кримінального угруповання загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП області)