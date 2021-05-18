В Запорожье полиция задержала группу врачей-взяточников

В Запорожье правоохранители разоблачили и взяли с поличным группу взяточников с кафедры хирургии и малоинвазивных технологий коммунального предприятия “Городская больница №3”, которые систематически вымогали у больных деньги за операции, которые относятся к бесплатным.

Как стало известно порталу “Вместе” из своих источников, во вторник, 18 мая следователями отдела полиции № 1 (Вознесеновский) Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области (под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья) совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Запорожской области ДСР Национальной полиции Украины, в рамках криминального производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, были задержаны должностные лица 3-й горбольницы, вымогавшие у больного 12 тыс. гривен за лечение и операцию.

Как установило следствие, они наладили схему системного взяточничества путем вымогательства от больных денежных средств за проведение хирургических операций, которые, согласно постановлению КМУ, должны производиться бесплатно.

Сумма средств, полученных от преступной схемы, составляла от 100 до 200 тысяч гривен в месяц.