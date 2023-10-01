Невідомі озброєні особи погрожували зброєю правоохоронцям: сутичка сталася на блокпості в Харкові

Чоловіки у військовій формі погрожували захисникам, що несуть службу на блокпості.

В п’ятницю, 29 вересня, на одному з блокпостів на виїзді з Харкова між зведеним загоном, що несе службу, і групою озброєних чоловіків у військовій формі сталася сутичка через перевірки автотранспорту. Інцидент потрапив на відео.

Як повідомили в поліції Харківської області, озброєні чоловіки погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки на блокпості.

“29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю всьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин, відомості про інцидент внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. // УНІАН