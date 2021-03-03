У центрі столиці поліцейські затримали хулігана, який напав на патрульного

За вчинення протиправних дій відносно патрульного поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків, розпочато кримінальне провадження.

Правопорушнику повідомлено про підозру.

Інцидент трапився ввечері на Майдані Незалежності. До патрульних поліцейських, які несли службу у центральній частині столиці, звернувся хлопець. Він повідомив, що за хвилину на вулиці Хрещатик станеться ДТП.

Як розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, зловмисник підійшов до автомобіля наряду патрульної поліції, дістав з-за спини тарілку із вершками та вдарив нею поліцейського в обличчя. Після він намагався втекти, але його наздогнали та затримали. Під час допиту хлопець розповів, що на такий вчинок пішов, аби заробити грошей від переглядів відзнятого на відео інциденту.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва