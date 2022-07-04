На Прикарпатті чоловіка засудили до 13 років ув’язнення за чергове убивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним раніше судимого 49-річного чоловіка у вчиненні умисного вбивства ( п.13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що у січні 2019 року між обвинуваченим та його знайомим виник конфлікт під час спільного розпивання алкогольних напоїв. В ході суперечки він схопив ніж та завдав ним ряд ударів по тілу товариша.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер.

Правопорушник вже судимий за аналогічний злочин.

Івано-Франківська обласна прокуратура