На Прикарпатті підібраний попутник вбив 36-річного водія

У Тлумацькому районі Івано-Франківської області у неділю, 6 червня, в автомобілі знайшли пораненим 36-річного водія. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

Пораненого чоловіка в автомобілі знайшли перехожі. Вони викликали медиків, проте водія не вдалось врятувати.

Правоохоронці переглянули запис із відеореєстратора та встановили, що водій посеред дороги підібрав пасажира. По дорозі між ними виник конфлікт. Згодом водій та пасажир вийшли з автомобіля та продовжили суперечку. Тоді пасажир підрізав водія. Потерпілий сів у автомобіль та намагався їхати, проте він злетів у кювет.

У поліції розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 53-річний місцевий житель.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а суд невдовзі обере йому запобіжний захід. // Діло