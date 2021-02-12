На Прикарпатті затримали дівчину, підозрювану у смертельному травмуванні родича

Конфлікт між мешканкою Рогатинщини і загиблим виник під час розпивання спиртних напоїв. Під час інциденту дівчина схопила ножа та нанесла кілька ударів в область живота потерпілому. Останній від отриманих травм помер на місці. За такі дії їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

11 лютого близько 21:30 годині до поліції надійшло повідомлення про вбивство у селі Підвиння Рогатинського району. Заявниця пояснила, що у її старшої сестри і дядька виник конфлікт, який завершився ножовими пораненнями.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна, яка встановила, що 23-річна дівчина, будучи дома, розпивала спиртні напої з 50-річним дядьком. Згодом між ними виникла суперечка, дівчина схопила ножа і нанесла чоловікові удари. Підозрювану поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України, вона знаходилась на місці злочину. Додамо, що вона раніше судима за вчинення крадіжки.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази й направили на експертизу.

Поліцейські повідомили про підозру фігуранці у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Всі обставини події з’ясує слідство в ході досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини