На Прикарпатті затримали зловмисника, який наніс поліцейському тілесні ушкодження

Працівники поліції Коломийщини перевіряли документи у водія, а п’яний пасажир раптово підійшов до поліцейського і вдарив його в обличчя. Слідчі затримали зловмисника та розпочали кримінальне провадження, фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

6 липня близько 00:20 за порушення правил дорожнього руху працівники сектору реагування патрульної поліції Коломийщини зупинили автомобіль «Opel Vectra» під кермуванням 28-річного мешканця району.

У ході перевірки документів водія з транспортного засобу вийшов пасажир, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння і поводив себе зухвало. На зауваження інспекторів 31-річний мешканець району не реагував, натомість підійшов до поліцейського і раптово наніс тілесні ушкодження та втік. Проте згодом правоохоронці його затримали. Чоловік був напідпитку – 1,1 проміле.

У результаті інциденту 30-річного поліцейського госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійної рани нижньої губи.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі кваліфікували дії нападника за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання повідомлення про підозру зловмиснику. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

У ході досудового розслідування будуть встановлені обставини кримінального правопорушення.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини