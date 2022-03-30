На Прикарпатті жінка, її чоловік та сестра організували масштабну нарколабораторію

На Івано-Франківщині поліцейські повідомили про підозру групі осіб за фактами вчинення ряду наркозлочинів

До складу злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин: амфетаміну, апрофену та PVP, входили троє мешканців Прикарпаття: 34-річний чоловік та двоє жінок 29 та 22 років. Організатора групи затримали в процесуальному порядку, ще двом його спільникам повідомлено про підозру, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

Незаконну діяльність припинили співробітники управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН Нацполіції України спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що наркобізнес організував мешканець Івано-Франківська, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. До злочинної діяльності лідер угруповання залучив свою дружину та її сестру. Підозрювані розробили план злочинних дій та розподілили між собою обов’язки. Заздалегідь облаштувавши нарколабораторію, займались безперебійним виготовленням небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах – PVP, амфетаміну, апрофену, які розфасовували та збували особам на території області.

В ході обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у нарколабораторії поліцейські вилучили: психотропні речовини на суму близько 60 тисяч гривень, прекурсори в особливо великих розмірах, лабораторне обладнання, гроші, телефони і чорнові записи та інше.

Завдяки зібраній доказовій базі поліцейські довели причетність підозрюваних до 12 епізодів кримінальних правопорушень, вчинених у складі групи.

2 лютого поточного року організатора злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 березня йому та двом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2, ч.3 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч.2 ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України. Триває слідство. // ukr-space.com.ua