На Прикарпатті на привласненні понад ₴1,5 млн. викрили групу посадовців міськради

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито чотирьох учасників організованої групи із числа посадовців міської ради та керівників підприємств. Їм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах та підробленні офіційних документів (ч.3 ст.28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, організатор злочинної групи – посадовець міської ради та його спільник – директор комунального підприємства розробили схему привласнення бюджетних коштів. До протиправної діяльності вони також залучили держслужбовицю та приватного підприємця.

Упродовж 2021-2022 років посадовець міської ради організовував тендери, у яких перемагали виключно підконтрольні підприємці, з якими укладали договори про надання послуг. Зокрема таким чином було укладено договори на виконання робіт з благоустрою.

З метою привласнення бюджетних коштів у документах зазначались завищені обсяги виконаних робіт і використання техніки, яка насправді не залучалась.

У такий спосіб вони привласнили понад 1,5 млн грн, які перерахували на рахунки приватного підприємця, а надалі легалізували їх шляхом переказів на інші банківські рахунки або зняття готівки в банкоматах.

Під час обшуків у службових кабінетах та місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності прокурори проводили спільно із слідчими ГУ НП в Івано-Франківській області та співробітниками Управління СБУ в області.

Івано-Франківська обласна прокуратура