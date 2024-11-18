На Прикарпатті оперативно затримали зловмисника, який підпалив автівку сусіда

Подія сталася на території одного із приватних господарств, що у Лисецькій громаді. Зловмисник підпалив автомобіль «ЗАЗ-DAEWOO» та з місця події втік. Його розшукали за лічені години.

Близько 21 години 15 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Лисця про те, що горить сусідська автівка.

На місце події виїхали співробітники ДСНС, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Рятувальники загасили пожежу.

На щастя, ніхто не постраждав. Транспортний засіб вигорів частково.

Під час огляду місця події поліцейські з’ясували що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили речові докази: обгорілі частини автомобіля, відбитки взуття тощо.

Надалі, працівники поліції почали відпрацьовувати декілька версій скоєння злочину та за декілька годин оперативники встановили особу палія. Ним виявився 37-річний односелець потерпілого. Чоловік раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, за що перебував у місцях позбавлення волі. Його затримали за місцем проживання. Правоохоронці з’ясовують мотив вчинення злочину.

Слідчі затримали палія, його дії кваліфікують за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру, невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини