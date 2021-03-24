Викрито схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Злочин учинено службовими особами державного підприємства за попередньою змовою з представниками комерційних структур при закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами та об’ємів виконаних робіт.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України розслідують кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників УСБУ в Сумській області та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили посадових осіб державного підприємства, які організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг. Недостовірні відомості вносилися в службову документацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів за завищеними цінами та об’ємів виконаних робіт.

Встановлено, що протягом 2019-2020 років одне із державних підприємств за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику «ProZorro» уклало ряд договорів на виконання робіт з поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення.

При цьому ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмету закупівлі вказувалася завищена, а публічні закупівлі проводилися за умов удаваної конкуренції. Окрім цього, керівники фірми-підрядника, яка перемогла на тендерних процедурах, вносили до актів виконаних робіт дані щодо придбання будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

Сьогодні, 24 березня, у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили документацію про виконані роботи на суму понад 15 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління)