На Прикарпатті судитимуть двох психіатрів, які допомагали «вирішити питання» ухилянтам

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох лікарів за фактами підкупу, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів (ч. 3 ст. 354 , ч.2,4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що лікар-психіатр обласного закладу з надання психіатричної допомоги та лікар-психіатр районної лікарні за грошову винагороду виготовляли медичну документацію із неправдивими відомостями про психічне здоров’я військовозобов’язаних.

Медики стали учасниками схеми незаконного переправлення ухилянтів через держкордон, яку правоохоронці викрили в березні 2023 року. В ході розслідування кримінального провадження щодо організаторів незаконного каналу здобуто докази також щодо вказаних психіатрів.

Лікарі підробляли записи про стаціонарне лікування та діагностовані психіатричні захворювання. З такими довідками чоловіки призивного віку мали можливість отримати документи про інвалідність та ухилитися від мобілізації.

Організаторів схеми викрили після оформлення групи інвалідності черговому ухилянту. Обвинувальні акти щодо них – на розгляді в суді.

Наразі до суду передано також матеріали стосовно медиків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Івано-Франківська обласна прокуратура