На Прикарпатті судитимуть мешканця Бучі, який прославляв окупантів

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київщини за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч.ч.2, 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений упродовж березня-серпня 2022 року поширював через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії рф.

З початком повномасштабного вторгнення чоловік переїхав на Прикарпаття з міста Буча та публікував агітаційні матеріали на підтримку російських військовослужбовців. При цьому видавав за «звільнення» окупацію українських міст та бажав «успіху та процвітання росії».

Влітку 2022 року він повернувся на Київщину, де продовжував інформаційно підтримувати війська загарбників, прославляти та звеличувати їх «подвиги», «сумувати за загиблими героями росії», а також розповсюджувати пропаганду щодо « боротьби з нацистами та найманцями».

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура