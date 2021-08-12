В Днепре мужчина ударил «возлюбленную» отверткой в живот

В Днепре мужчина пырнул отверткой свою сожительницу — пострадавшую забрали в больницу.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

10 августа в полицию обратились сотрудники скорой помощи. Они сообщили, что в приемное отделение Клинической больницы скорой медицинской помощи поступила 29-летняя женщина с колото-резанным ранением в области живота.

Как оказалось, пострадавшая находилась со своим сожителем в квартире на улице Леонтовича. У возлюбленных возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину отверткой в живот.

Полицейские задержали обидчика. Все детали случившегося выясняются.