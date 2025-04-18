На Прикарпатті судитимуть учасників злочинної групи, які збували бурштин

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох учасників організованої злочинної групи за фактом незаконного збуту, придбання, зберігання, пересилання, перевезення, переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 240-1КК України).

Слідством встановлено, що організатор групи разом із двома спільниками з січня 2024 по лютий 2025 року налагодили бізнес на коштовному камені — бурштині. Вони незаконно скуповували «сонячний» камінь у інших областях і перевозили на Прикарпаття, де здійснювали його обробку та подальшу реалізацію. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

Вироби з бурштину відправляли за допомогою логістичних компаній, маскуючи серед інших побутових речей, а також продавали оптовим покупцям на сувенірних ринках. Отримані кошти розділяли між собою та використовували для продовження злочинної діяльності.

Під час обшуків за місцем проживання та у майстерні підозрюваних вилучено необроблене каміння бурштину та вироби з нього — загалом 125 кілограмів.

Наразі стосовно двох учасників злочинної групи обвинувальні акти скеровано до суду, щодо третього – триває досудове розслідування.

Розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, за матеріалами Управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління ДПС України.