На Прикарпатті за одержання ₴150 тис. хабаря судитимуть службовців управління водних ресурсів

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб структурного підрозділу Державного агентства водних ресурсів України за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За результатами досудового розслідування встановлено, що начальник та механік відділу водогосподарської організації одержали 150 тис. грн неправомірної вигоди від фізичної особи за вирішення питання щодо надання спецтехніки, яка перебуває на балансі підприємства.

За таку суму вони мали передати у незаконну оренду бульдозер та екскаватор для проведення робіт на території приватної ділянки.

Службовців затримали 20 жовтня 2023 року, після одержання останньої частини коштів – 70 тис. грн.

Під час розслідування їх відсторонили від займаних посад. За клопотанням прокурорів суд обрав стосовно них запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура